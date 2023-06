Latino e matematica Oggi seconda prova

Archiviata la prima prova dell’esame di maturità è già tempo della seconda, diversa in base alla scuola. Nei licei classici, ecco la versione di latino; in quelli scientifici, gli studenti si cimenteranno con la matematica, mentre nei linguistici

gli alunni saranno chiamati ad affrontare la comprensione di un testo in lingua straniera, oltre che la produzione di due brani. I maturandi di un liceo artistico dovranno invece elaborare un progetto avendo a disposizione 18 ore di tempo, suddivise in tre giornate da sei ore ciascuna. I ragazzi concluderanno l’esame con il colloquio orale che prenderà il via nel corso della prossima settimana.