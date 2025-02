L’astronomia e le arti. Domani l’ultimo incontro con Quasar

Domani sera alle 21 nella sala conferenze della biblioteca Lazzerini è in programma l’ultimo appuntamento del ciclo dal titolo L’astronomia e le arti, con incontri gratuiti per esplorare le affascinanti connessioni tra scienza e arte, a cura dell’ associazione astronomica Quasar. Un viaggio multidisciplinare attraverso storia, letteratura e cinema, per scoprire come l’universo abbia ispirato artisti, poeti, scrittori e registi di ogni epoca. Un modo per avvicinare un pubblico curioso e variegato a un tema in grado di unire scienza e arte in modo sorprendente, un’occasione per stimolare curiosità e passione attraverso momenti di riflessione e scoperta. Domani sera il ciclo si chiude con l’incontro dal titolo "L’astronomia nel cinema". La magia del cinema ha portato sul grande schermo pianeti, galassie e viaggi interstellari, affascinando il pubblico di tutto il mondo. Nel corso dell’incontro verrà analizzato come il cinema ha saputo raccontare storie che guardano alle stelle, dalla fantascienza classica a film più recenti. L’ingresso all’appuntamento è libero.