L’asta vinta nel 2018 per 1,6 milioni

Era il 26 marzo 2018 quando il comitato ‘Salviamo la Fattoria Medicea’ annunciò il buon esito della procedura d’asta per la vendita del complesso rinascimentale delle Cascine di Tavola, acquistato per 1,6 milioni di euro dall’immobiliare Ciottoli. Il proprietario, Marco Ciottoli, in un primo momento ha mantenuto un profilo di riservatezza, per poi nel novembre dello stesso anno raccontare pubblicamente i motivi che l’avevano spinto ad acquistare il complesso. "L’amore per la città – spiegò -, e poi visitando il bene non può essere lasciato così in rovina. Certo, c’è voluto un po’ di coraggio nel fare l’investimento". L’entusiasmo iniziale si è poi scontrato con la burocrazia.

Nell’aprile 2020 il ricorso al Tar con la contesa con la parte pubblica di due edifici e di 10.000 metri quadri di terreni. E a seguire nell’agosto 2020 le prescrizioni della commissione urbanistica sull’inserimento di attività commerciali nel complesso. Da allora è iniziato un lungo dialogo con i tecnici del Comune e con la sovrintendenza che ancora non ha dato gli esiti sperati in termini di presentazione del piano attuativo.