L’associazione Chiti omaggia Santa Cecilia. Sabato il concerto

Anche quest’anno l’Associazione "Concerto Cittadino E. Chiti" non dimentica Santa Cecilia, patrona della musica: sabato alle ore 17 la storica compagine sarà ospite alla "Scuola Comunale di Musica G. Verdi" per onorare la ricorrenza ( che sul calendario cade il 22 novembre) con un concerto (ingresso libero). I festeggiamenti in realtà sono iniziati sabato 11 novembre con un evento svoltosi nella sede dove si è dato vita, pubblico presente, ad una estemporanea esibizione in cui gli strumentisti, in piccoli gruppi, hanno dato sfoggio ad un libero estro musicale. Il concerto alla Scuola Verdi sarà diretto dal M° Leonardo Gabuzzini, proponendo il repertorio, in parte rinnovato, che va dalle musiche da film e alla musica leggera passando per il jazz e i ritmi latino-americani: Gocce di pioggia, Saturday night fever, Satin doll, Brazil, Oblivion, Libertango, Disney fantasy, Tico tico, Stevie Wonder, Il cielo in una stanza, Ain’t misbehavin, Guerre stellari. L’appuntamento è patrocinato dal Comune e rientra nel progetto "Orchestra della città 2023" sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.

Goffredo Gori