L’Assedio prepara il suo corteo. Ultimi ritocchi prima della festa

L’Assedio a Poggio a Caiano sta per iniziare: attenzione alla viabilità e a come prenotare le visite e acquistare i biglietti.

Domani, alle 19, apriranno in centro i mercatini e gli stand gastronomici e a dare il via ufficiale alla festa sarà poi, alle 20.30 il corteo del Gruppo Storico Poggese che, con gli sbandieratori di Montemurlo e di Pistoia, partirà dalle Scuderie Medicee per raggiungere la fontana del Mascherone. Protagonisti del corteo, come sempre, gli sposi Giovanna d’Austria e Francesco I de’ Medici con la rievocazione del loro matrimonio.

La prima serata proseguirà fino all’una di notte, mentre sabato 16 sarà alle 15.30 alle 2 di notte e domenica 17 dalle 15 alle 24. Sabato e domenica, nel giardino dell’Istituto delle suore minime del Sacro Cuore, in programma il Palio dei Rioni. Ci sono ancora posti per le visite guidate alla villa medicea, a cura dell’associazione Marginalia: venerdì 15 alle 19 e alle 20,30, poi sabato 16 alle 18, alle 19.30 e alle 21, domenica 17 alle 18, alle 19,30 e alle 21. Le visite sono comprese nel biglietto d’ingresso alla festa, ma è necessaria la prenotazione allo 055.8798779 o scrivendo a [email protected]. Il biglietto d’ingresso all’Assedio per la singola giornata è in vendita alle entrate della festa ed ha un costo di 7 euro per gli adulti, mentre per i bambini fino ai 12 anni è gratuito.

È possibile acquistare l’abbonamento per i tre giorni a 10 euro, in prevendita alle Scuderie medicee fino a venerdì 15. Ecco le modifiche alla viabilità: il centro storico è chiuso al traffico fino alle 14 del 20 settembre.

In via Soffici c’è il divieto di sosta e per chi proviene da Prato ed è diretto a Pistoia via Soffici diventa a doppio senso. In tutta piazza Santissimo Rosario divieto di sosta con rimozione forzata dal 15 al 20 settembre.

M. Serena Quercioli