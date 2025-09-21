L’Assedio fa quaranta. In migliaia a vederlo. Il volontariato sforna buon cibo per tutti

L’Assedio fa quaranta e il clima decisamente estivo di questi giorni ha contribuito a portare in centro migliaia di persone.

La festa è iniziata come da programma, venerdì sera, con il corteo dalle Scuderie medicee sino alla villa: in sfilata gli amministratori, accompagnati dalla filarmonica Verdi e dal gruppo storico poggese. Ospiti della serata gli sbandieratori di Cortona che hanno accompagnato il corteo e poi si sono esibiti in piazza Santissimo Rosario. Nel giardino della villa medicea si è esibita l’orchestra delle Colline Medicee. Hanno partecipato la Provincia di Prato, i Comuni di Montemurlo, Campi Bisenzio, Signa e Quarrata. Per la Regione c’era il consigliere Marco Martini.

Presenti anche le deputate Chiara La Porta ed Erica Mazzetti e le autorità militari. Le associazioni di volontariato sono il tessuto portante della festa perché gestiscono un settore che è anche il "fulcro" dell’Assedio: la cucina. Ogni associazione, dalla Pubblica Assistenza L’Avvenire di Prato alla Misericordia di Poggio passando per i Giullari, si occupa di mettere a tavola ogni sera centinaia di persone con piatti della tradizione toscana: dal peposo alla schiacciata con l’uva. A loro si affiancano i banchi dello street food, i ristoranti del posto che per l’occasione hanno potuto allestire anche lo spazio esterno in via Cancellieri, in una sorta di dehors sotto le stelle molto caratteristico e i bar.

Il mercatino è un’altra delle caratteristiche tipiche dell’Assedio e fra oggetti di antiquariato e idee regalo che fanno già pensare al Natale, i banchi hanno suscitato curiosità e interesse, soprattutto per l’artigianato "hand made" che esprime grande inventiva. Molto gettonati i giochi di una volta: in questa mostra, allestita vicino alla villa medicea si possono vedere e provare giocattoli in legno, adatti ai bambini.

Grande successo anche per la mostra fotografica di Antonio Belli, allestita alle Scuderie "Chi c’era, com’era 1920-1940". Al museo Soffici tutti nei tre giorni di Assedio entrano gratuitamente. Oggi gli stand aprono dalle 15.30 e si potranno ammirare gli antichi mestieri e comprare al mercato artigianale.

Gli spettacoli inizieranno dalle 17.15 con i Fire Aida, gli sbandieratori di Cortona, i Mercenari d’Oriente, il Gruppo storico poggese e gli sbandieratori di Pozzo Serravezza, i Giullari del carretto, Shezan, poi la falconeria e le band musicali. Gran finale alle 23.30 alla villa medicea con lo spettacolo pirotecnico.

L’Assedio è promosso dalla Pro loco e dal Comitato Assedio e il richiamo di pubblico è stato notevole, grazie anche alla riduzione del prezzo d’ingresso, da 7 a 5 euro, meno coinvolti invece i negozi non alimentari: in pochi hanno deciso di rimanere aperti la sera.

M. Serena Quercioli