L’asilo ora ha il giardino. Si può giocare all’aperto

Uno spazio esterno dove poter giocare, fare lezione e respirare aria fresca durante tutto l’anno. è stata una bella giornata per gli alunni e le famiglie della scuola materna Tintori che hanno partecipato all’inaugurazione dello spazio esterno realizzato dal Comune con un investimento di 50mila euro. Ieri mattina il taglio del nastro del giardino della scuola dell’infanzia di via Micca a Bagnolo. Un intervento del valore complessivo di circa 50 mila euro che ha visto la risistemazione del giardino sul lato anteriore e sul lato posteriore della scuola. L’area verde che si trova davanti all’edificio è stata recintata con una staccionata colorata, in modo da consentire le attività all’aria aperta dei bambini in piena sicurezza anche in presenza di mezzi a motore in servizio alla scuola, come il camion della mensa.

Nel giardino è stata anche sistemata una pergola per garantire l’ombreggiatura nei giorni di sole e due nuovi giochi che vanno a completare le attrezzature ludiche presenti nell’area. Sul lato posteriore, invece, è stato installato un nuovo castello completo di scivolo e parete per l’arrampicata. Un’attrezzatura sicura perché posizionata su un nuovo tappetto in gomma colata anti - urto colorato. Sempre nella stessa zona, il Comune ha posizionato una grande sabbiera, nella quale i bambini hanno la possibilità di divertirsi proprio come su una spiaggia. Sul vialetto, infine, sono stati fissati grandi adesivi colorati di varie forme e con i numeri, un modo per giocare ed imparare. I bambini della scuola dell’infanzia hanno accolto i genitori, il sindaco Calamai e gli assessori Alberto Vignoli e Antonella Baiano con una canzone dedicata all’importanza e alla bellezza della natura.

"Un importante lavoro che va a riqualificare tutto il giardino della scuola dell’infanzia Tintori e lo rende più bello, funzionale e sicuro", dice l’assessore all’ambiente ed aree verdi, Alberto Vignoli.

Il sindaco Simone Calamai ha sottolineato che "in una scuola più bella e sicura si cresce e s’impara meglio. Un lavoro che denota l’attenzione del Comune verso la cura delle scuole e delle aree verdi. Dopo l’inaugurazione del centro di Montemurlo, l’amministrazione comunale continua ad investire sulle scuole. Sono in corso gli interventi di riqualificazione sismica della scuola dell’infanzia Deledda a Fornacelle, mentre a Morecci il Comune ha ottenuto circa 2 milioni di euro di fondi Pnrr per la costruzione di un nuovo edificio scolastico per l’infanzia". Per l’assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano, il "nuovo giardino ha anche un’importante funzione educativa e andrà vissuto anche nel periodo invernale per i giochi all’aria aperta"