L’asilo diventa fresco per i piccoli alunni

Tre condizionatori in arrivo alla scuola dell’infanzia "Contini Bonaccossi" di Seano. Il Comune di Carmignano, dopo le segnalazioni per il gran caldo dello scorso anno e la mozione presentata a luglio da Belinda Guazzini, capogruppo di Senso Civico per Carmignano, ha affidato i lavori a Consiag servizi che gestisce la manutenzione degli impianti. La scuola dell’infanzia, lo ricordiamo, prosegue sino al 30 giugno e il gran caldo dello scorso anno fu il primo "campanello d’allarme" per la vivibilità nelle aule. L’intervento prevede l’installazione di tre condizionatori d’aria nelle aule del primo piano dell’edificio cioè quello più vicino al tetto, per una spesa di oltre 8000 euro.

Sarà quindi un ultimo mese più gradevole per gli alunni ma anche per gli insegnanti ed il personale Ata della scuola. Belinda Guazzini però, in una nota, evidenzia, il mancato coinvolgimento dell’opposizione nella commissione lavori pubblici: "La nostra mozione chiedeva l’installazione di sistemi di climatizzazione negli edifici pubblici iniziando dalle scuole. Adesso è importante lavorare sugli altri edifici scolastici e pubblici. Aspettavamo la convocazione della commissione lavori pubblici come previsto dalla mozione approvata ma l’importante è che i lavori vengano realizzati. D’altra parte abbiamo capito che l’amministrazione di Carmignano lavora così, chiusa nelle proprie stanze, senza coinvolgere in alcun modo "alcuni" consiglieri nonostante questi si siano resi disponibili a collaborare. Ciò che conta comunque è che venga fatto il possibile per rendere la vita dei cittadini, in questo caso i piccoli, più fresca ed accogliente".

M.S.Q.