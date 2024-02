L'Asd Kaimuay trionfa ai campionati regionali Federkombat con tre ori, due argenti e un bronzo

Tre ori, due argenti e un bronzo. E’ il bottino dell’Asd Kaimuay ai campionati regionali Federkombat svoltisi a Camaiore. I combattenti pratesi, guidati da Bertoglio e Tresca, si sono cimentati nel kicklight, una delle arti marziali orientali più competitiva. E i riconoscimenti non sono mancati: Gabriele Fedele, Asia Tomberli e Andrea Torrini sono saliti sul gradino più alto del podio. Medaglie d’argento per Elia Coviello e Matilde Martorana, mentre per Luisa Bianchi il bronzo. Ottimo anche il rendimento, in una galà svoltosi a Roma in contemporanea, di Cosimo Nembri e Stilian Shehu.