L’Asd Ideal Ballet spopola ai campionati italiani Assoluti di ballo. Incetta di medaglie per la scuola di danza pratese al ‘Play Hall’ di Riccione, con 2 ori, 1 argento e 7 bronzi. I risultati più prestigiosi sono arrivati nel Duo. Asia Furcas e Melissa Toshkallari si sono laureate campionesse italiane Assolute, seguite sul terzo gradino del podio da Olivia Cusano e Giulia Billi; quarto posto per Fiammetta Fusilli e Arianna Fretta, quinto posto per Elena Giaconi e Diletta Caldara, settimo per Giorgia Petrucci e Maria Ilaria Guzu. Altra medaglia d’oro, nella categoria 15/16 anni Duo misto, per Noemy Bianco e Mia Mariottini, con anche un ottimo terzo posto per Ginevra Vannacci e Viola Zupo. Bronzo per Martina Quattrini e Camilla Innocenti nella categoria Over 17 Duo misto, con Sara Menici e Syria Cioffi in sesta posizione. Nella disco dance Asia Furcas bronzo nella categoria 8/12 anni Singolo Femminile. Nella stessa categoria Elena Giaconi al quinto posto e Olivia Cusano al sesto. Nella categoria 13/14 anni Singolo Femminile bronzo per Mia Mariottini. Noemy Bianco argento nella categoria 15/16 anni Singolo Femminile, seguita sul podio da Ginevra Vannacci (quarta Viola Zupo). Nelle over 17 anni singolo femminile medaglia di bronzo per Martina Quattrini Martina, quarta Classificata Syria Cioffi. Ottime posizioni anche per Linda Nocera, Denise Caldara, Alessia Iorio, Chiara Martinelli, Sofia Bosa, Martina Citro, Martina Capitoni, Emma Quattrini e Sofia Arbo nelle rispettive categorie. Ogni finalista della gara, entrerà a far parte della nazionale e rappresenterà l’Italia ai campionati europei e mondiali.