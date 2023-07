L’ascolto della melodia dall’organo Quattro appuntamenti in Cattedrale

Al Museo dell’Opera del Duomo di Prato inizia domani sera "Nel Chiostro..": quattro appuntamenti serali nel suggestivo Chiostro romanico della Cattedrale che farà da cornice per l’ascolto della melodia dall’organo del museo suonata dal canonico don Marco Pratesi. Ogni appuntamento inizierà alle 21.30 ma il museo sarà aperto già a partire dalle 21 per dare a tutti l’opportunità di visitare la collezione di opere d’arte tra Botticelli, Donatello, Filippo Lippi e molti altri. E’ necessaria la prenotazione. E’ possibile contattare gli organizzatori per e-mail a [email protected] oppure al numero 057429339.