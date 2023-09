L’artista Mel Deerson sbarca in città

L‘Università Monash ospita da oggi l’artista australiana Mel Deerson, che passerà un periodo di studio in città. Così oggi alle 18.30 si tiene un evento speciale, durante il quale la comunità potrà incontrare l’artista e conoscere meglio il suo innovativo Visual Residence Program.

La Visual Residence a Prato, la sede europea dell’Università Monash, è una collaborazione tra Monash Art, Design and Architecture e l’Università Monash a Prato. Ogni anno, a un creativo australiano affermato o emergente viene offerta l’emozionante opportunità di trascorrere tre mesi in Toscana. Mel Deerson, un’artista di talento, intende esplorare la ricca tradizione artistica toscana. Con un particolare interesse per le rappresentazioni queer e di diversità di genere, ha anche in programma di esplorare gruppi della comunità queer nella zona circostante. "Questo evento speciale mette in luce il Programma di Residenza, che favorisce lo scambio culturale. Crediamo che la sua presenza ispirerà i nostri studenti, il corpo docente e l’intera comunità", afferma Cathy Crupi, responsabile di Monash Prato. Per Mel Deerson "è un sogno diventato realtà. È un onore per me passare un periodo di studio alla Monash. Come artista e insegnante di storia dell’arte, uso molti riferimenti storici archivistici e occidentali come punti di partenza, quindi la location è la combinazione perfetta di elementi".