L’arte di gesso nei tesori di Lipchitz Al terzo piano di Palazzo Pretorio

Agosto può essere un’opportunità per riscoprire i tesori della città: uno di questi è sicuramente il Museo di Palazzo Pretorio, la cui collezione abbraccia otto secoli, dal tardo Trecento fino alla contemporaneità, e che resterà aperto tutto il mese di agosto con il consueto orario. Il percorso del museo ha il suo culmine nello splendido scenario del terzo piano, ampio e luminoso, da cui si vede tutta Prato, e che conserva un corpus di opere di Jacques Lipchitz, scultore lituano di origine ebraica, tra gli artisti più influenti del XX secolo. Fu la vedova Yulla, presente nel 1974 all’inaugurazione dell’opera di Moore in piazza san Marco, colpita dall’apertura di Prato verso il contemporaneo, che lanciò l’idea di donare parte delle opere del marito, ipotesi poi concretizzatasi nel 2012. Oggi, il Comune conserva 21 sculture in gesso, un bronzo e 43 disegni e il Museo ne espone una parte, che documenta il percorso artistico di Lipchitz, dagli anni del Cubismo alle tendenze surrealiste, fino alle forme più arrotondate della sua ultima produzione. Tra le opere, Scena Mitologica (1911) una delle prime realizzate a Parigi, e l’Arlecchino con mandolino (1920), di ispirazione cubista. E poi, Mother and Child II, prima opera americana, e L’ultimo abbraccio, una delle sue ultime creazioni, di grande suggestione. Il viaggio nell’arte del Novecento al terzo piano prosegue con altre due opere di grande pregio, donate nel 2021 dal collezionista Carlo Palli: la Venere Maria - Nudo color seppia di Michelangelo Pistoletto (serigrafia su acciaio inossidabile lucidato a specchio, che ritrae la moglie Maria Pioppi) e la Victoire de Samothrace di Yves Klein, che riprende la scultura greca e la riveste dall’iconico blu brevettato dall’artista, l’ikb (International Klein Blue).