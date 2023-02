L’arte di essere genitori Domani doppio incontro alla sala del Pellegrinaio

Proseguono gli appuntamenti del programma "L’arte di essere genitori. Incontri sulla genitorialità per famiglie con bambini 0-13", organizzato dalla Fondazione Ami. Domani doppio appuntamento: si inizia dalle 19 alle 20.30 nella sala del Pellegrinaio in Piazza dell’Ospedale: si parla di "L’arte di crescere: conoscere i propri figli e aiutarli ad instaurare una buona fiducia di base" rivolto a famiglie con bambini 3-6 anni. Modelli educativi e forme caratteriali, muoversi a tempo con i propri figli.

Sempre domani, ma dalle 21 alle 22.30, in sala del Pellegrinaio si affronta il tema "L’arte di apprendere: la riscoperta attraverso l’apprendimento e lo sviluppo delle funzioni esecutive" rivolto a famiglie con bambini 6-9 anni. "Lasciami fare da solo", nuovi apprendimenti e nuove autonomie. Il ruolo del genitore nei compiti scolastici. Infine il calendario del ciclo si conclude il 10 marzo dalle 21 alle 22.30 sempre in sala del Pellegrinaio con "L’arte di modificarsi: valutare la crescita psico-emotiva dei figli anche per modificarsi come genitori", rivolto a famiglie con bambini 10-13 anni. Diverse forme e sfumature di colore verso l’adolescenza. Genitori consapevoli per figli più indipendenti. Iniziativa col patrocinio del Comune di Prato.