L’arte con GiocoMuseo Carte, dadi e domande Il progetto dei ragazzi del liceo Brunelleschi

Un gioco da tavola ispirato a Palazzo Pretorio, per scoprire in modo divertente la storia e le bellezze della città: si chiama GiocoMuseo ed è stato realizzato dagli studenti del liceo artistico Brunelleschi, guidati dallo staff della sezione didattica del museo. Le versioni sono due, corredate da carte con indizi da risolvere: una dedicata agli studenti delle superiori, che dal prossimo anno scolastico potranno divertirsi con il gioco dopo aver visitato il museo, l’altra pensata per le famiglie con bambini in visita a Palazzo Pretorio, che dal 2 giugno si potrà richiedere gratuitamente in prestito in biglietteria. Coinvolti nel progetto i ragazzi delle quinte C e D, sezioni dedicate allo studio della grafica, ai quali è stato chiesto di diventare "ambasciatori" del museo, dopo averne approfondito la storia e conosciuto le sue opere più importanti. Il gioco per le famiglie è stato pensato come uno strumento autonomo per la visita, utile per trovare le opere più significative e i collegamenti con la storia della città. In biglietteria i visitatori potranno avere in prestito un tabellone che segnala il percorso, un regolamento e un mazzo di carte numerate in successione, che contengono sia Indizi che Imprevisti. Leggendo le carte, potranno scoprire, soffermandosi, la storia del museo e dei suoi capolavori. Il gioco degli studenti, più simile ad un classico gioco dell’oca, prevede dado e pedine, carte con domande: sarà utilizzato a partire dal prossimo anno scolastico dopo la visita al museo, per "ripassare" in maniera divertente ciò che i ragazzi hanno visto. "Il museo deve essere una sorta di laboratorio, un ambiente vivo e dinamico. Che bella questa collaborazione con gli studenti del Brunelleschi", ha detto la direttrice Rita Iacopino.