L’Ariete regola Porcari. E sale al terzo posto

L’Ariete vince ancora. Sono quattordici i successi su diciassette gare disputate nel campionato di serie D regionale femminile, e per la squadra di Picchi questo significa terza piazza provvisoria a pari punti con Bottegone. Le prime quattro, del resto, hanno fatto il vuoto e per assegnare i primi posti diventano decisivi i confronti diretti. L’Ariete contro Porcari al palazzetto di San Paolo non ha mai rischiato di allungare la sfida oltre i tre set.

Vittoria netta, quindi, per 3-0, dove solo il primo parziale è stato leggermente equilibrato, con la Pallavolo Prato a imporsi 25-19. Al ritorno in campo è iniziato il monologo della Pvp che non ha lasciato scampo all’Isotta Bevande. Il secondo set termina 25-10, il terzo è una passeggiata e si chiude 25-6.

La formazione dell’Ariete: Ricci, Massai, Torri, Oliverio, Ramalli, Romagnoli, Gerl, Ruini, Mattei, Talmaciu, Berti, Bacco, Ferri. All. Picchi.

Passando alla serie C regionale maschile, niente da fare per il Volley Prato.

Contro il Firenze Volley degli ex, la Kabel non riesce a fare punti e prosegue nella sua lunga striscia di sconfitte: dodici su tredici gare disputate. Nell’ultima sfida la gara termina 3-0 per i gigliati. Sconfitta da pronostico contro una formazione superiore in esperienza e qualità, e classifica che langue per Prato con le possibilità di acciuffare la salvezza che si riducono giornata dopo giornata. Stesso discorso anche per il Vintage Volley che va di nuovo ko per 3-0, come da pronostico, in casa del Torretta Livorno.

Si tratta della tredicesima caduta per una squadra che ancora non è riuscita a trovare il lampo per accendersi. Contro Livorno, una delle migliori espressioni del girone, gara a senso unico con labronici in pieno controllo in ogni set.