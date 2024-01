L’Ariete ora si gioca la promozione in C

Con i campionati maschili e femminili nazionali di serie B fermi dopo la fine del girone di andata, spazio alle competizioni regionali di serie C e D. Si parte dal femminile, dove in serie D, girone B, l’Ariete si sta giocando la promozione in categoria superiore. Stasera al palazzetto di San Paolo va in scena il recupero della quinta giornata di campionato. E s tratta di un big match. La truppa di coach Picchi ospita infatti alle 21.15 la CaMa Cerretese Pallavolo. Il match si sarebbe dovuto giocare a novembre ma gli eventi meteo di quei giorni avevano consigliato il rinvio. Le due formazioni arrivano a questo incontro distanziate in graduatoria di un solo punto a favore di Prato che ha effettuato il sorpasso proprio nell’ultimo turno del girone d’andata. Prato arriva infatti a questa gara sulle ali dell’entusiasmo della vittoria esterna a Empoli. La Cerretese con le scorie della sconfitta per 3-1 a Porcari. Per entrambe serve vincere per staccare la diretta concorrente ma anche, e forse soprattutto, per rimanere in scia a San Miniato che il suo recupero l’ha già giocato e vinto proprio contro Porcari. Questa la formazione dell’Ariete Pallavolo Prato: Querci, Ricci, Massai, Torri, Ramalli, Romagnoli, Gerl, Ruini, Mattei, Talmaciu, Berti, Bacco, Ferri. All. Picchi. Spostandoci al maschile il Vintage Volley recupera la prima di campionato. Impegno extra anche per la squadra di Andrea Francesconi che oggi alle 18.00, palestra Leopardi di Nodica (arbitri Rafaniello e Bambusa) sarà di scena sul campo del Baglini Ascensori Migliarino. Formazione pisana che è reduce dal successo per 3-0 sul terreno del Fucecchio e che in classifica veleggia in prima posizione con una sola sconfitta al passivo rimediata al quinto sul campo di Cecina e ben venti punti all’attivo. Giocatori come capitan Pitto e Grassini sono un lusso in categoria e alla squadra pratese servirà un’impresa per strappare punti e muovere finalmente la classifica.