L’area dell’ex ospedale al Comune. La firma che sblocca il parco urbano

Conto alla rovescia per l’atto definitivo che porterà alla cessione dell’area dell’ex ospedale Misericordia e Dolce dall’Asl Toscana centro al Comune di Prato. Domani, come fa sapere l’assessore all’urbanistica Valerio Barberis, è confermata la firma del contratto di compravendita fra i due enti. Un passaggio importante, che apre lo scenario al nuovo futuro di quell’area, atteso da tempo, ma ostacolato da una serie di imprevisti. Primo tra tutti i ricorsi per la fase di abbattimento del vecchio presidio ospedaliero, poi il ritrovamento del serpentino nel cratere della demolizione e la successiva e necessaria fase di bonifica. Il Comune, però, arriva preparato con un progetto per questa zona di 32mila metri quadrati che dovrà diventare una delle porte verdi di accesso al centro storico. Lo fa con un progetto italo-francese che porta l’impronta della star internazionale del paesaggio Michel Desvigne e che si è aggiudicato il bando sette anni fa, nell’ottobre 2016. Un’idea che parte da lontano, precisamente dal 2014, quando Comune, Regione e Asl stipularono un accordo per riqualificare l’area urbana che sarebbe rimasta inutilizzata dopo la dismissione e il trasferimento del Misericordia e Dolce al nuovo ospedale di Galciana. Il costo della compravendita è di 12 milioni di euro, dei quali 7 sono stati già versati. Domani, però, sarà perfezionato l’acquisto con il versamento di dei restanti circa 5 milioni di euro (l’area oggetto di vendita sarà più piccola rispetto all’origine e quindi il Comune pagherà circa 50 mila euro in meno).

"Dal primo di novembre potremo lavorare su uno spazio nostro, ma arriviamo ad entrare in possesso dell’ex Misericordia e Dolce con uno studio avanzato – spiega l’assessore Barberis – Il progetto andrà rimodellato perché ci sono stati dei cambiamenti in questi anni. Tra le ipotesi c’è quello di riportare in quota l’area del cratere evitando il ricorso alla costruzione di rampe. Tra l’altro si sta parlando di una rivisitazione del previsto padiglione perché nel frattempo si sono affacciate altre ipotesi". L’assessore Barberis si riferisce alle nuove prospettive che si potrebbero aprire con l’utilizzo di altri spazi architettonici già esistenti e che insistono proprio in quella parte della città. "Si sta valutando la possibilità di ridurre l’estensione del padiglione pensando di sfruttare altri edifici che insistono sull’area del parco: una vocazione universitaria si può immaginare per l’ex hospice e la rsa Rosa Giorgi, edifici di proprietà dell’Asl sui quali si sta ragionando. Si potrebbero adattare ad uno studentato oppure potrebbero ospitare aule per lo svolgimento delle lezioni".

Una novità degli ultimi giorni che è legata ad un altro possibile accordo tra Asl e Comune. Infatti l’Asl ha messo gli occhi addosso ad un terreno in via Como, a Paperino, che è di proprietà del Comune, per realizzarvi il nuovo distretto Prato sud e procedere con lo spostamento del distretto da via Roma.

Al vaglio la possibilità di concludere l’affare con la permuta che vede proprio sul tavolo delle trattative la cessione al Comune dell’ex hospice e della rsa Rosa Giorgi in piazza del Collegio. Infine tra gli altri fattori da valutare ci sono anche le nuove indicazioni sulla sostenibilità: "Il progetto va verificato alla luce delle norme legate alla sostenibilità".

Sara Bessi