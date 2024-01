"L’area cani, una piscina di fango. È stato assurdo pensarla lì"

Il nuovo sgambatoio di Poggio a Caiano dopo le proteste dei cittadini in quanto non ancora aperto, ora accende anche la polemica politica. Il gruppo di opposizione "Poggio, Insieme!" ha fatto un accesso agli atti per ricostruire la vicenda. "Le lamentele da parte dei residenti per il rumore dei cani in quello sgambatoio non erano certo numerose - scrive il gruppo in una nota - così come scritto dalla giunta Palandri in una delibera (la 109 del 23 ottobre 2023). Ma le bugie del nostro sindaco hanno le zampe corte". L’area per cani, lo ricordiamo, era in via Matteotti e per motivi di quiete pubblica fu chiusa. Il Comune ne ha realizzata una nuova in via Lombarda ma non è ancora aperta perché le piogge hanno devastato il terreno. "Abbiamo ottenuto gli atti – prosegue la nota – e le tanto sbandierate proteste erano in realtà appena 4. Falso, dunque, ciò che Palandri disse ai proprietari dei cani: era una fandonia che c’erano state "numerose" proteste, né era vero il numero (12) di protestanti che Palandri rivelò nell’incontro con gli interessati per giustificare la scelta di cancellare uno sgambatoio chiesto a suo tempo dai proprietari stessi, i quali a loro volta avevano esibito una petizione con una settantina di firme. La cosa è ancora più grave perché quello sgambatoio non solo è stato cancellato da un luogo adeguato e spostato in un altro non idoneo, ma per fare questo sono stati buttati al vento soldi pubblici per poi accorgersi dello sbaglio fatto con questa nuova area di sgambatura: un’orrenda piscina di fango". Il sindaco Riccardo Palandri fa sapere che non intende più commentare la vicenda sulla quale si è già espresso in passato.