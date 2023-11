L’area cani trasloca . La protesta continua

Spostamento dell’area cani da via Matteotti a via Lombarda, quelli che volevano il mantenimento dello spazio non ci stanno. A settembre Mirko Lo Russo aveva raccolto 70 firme per la proroga dell’orario di apertura dello sgambatoio di Poggio a Caiano, dalle 7 del mattino a mezzanotte e per lasciarlo nello spazio di via Matteotti. L’amministrazione comunale, invece, ha ufficializzato la decisione di spostarla per motivi di quiete pubblica nelle ore serali e notturne e lunedì scorso è iniziato lo smantellamento. "In questi giorni – scrive Lo Russo in una nota a nome di altri proprietari di cani - ho sentito tante persone contrarie a questa decisione, a dir poco, discutibile. Al sindaco sfugge che le aree cani nascono proprio nei contesti abitati, in quanto sempre più famiglie hanno un amico a quattro zampe. Sull’ecosostenibilità questa decisione avrà un grosso impatto negativo: per andare in via Lombarda le persone sono obbligate a prendere l’auto soprattutto nei periodi invernali, vista la distanza di oltre un chilometro. Sicuramente – aggiunge Lo Russo - nelle prossime settimane ci muoveremo con una protesta pacifica in via Matteotti e soprattutto, molti abitanti che risiedono nella via "incriminata" si sono tutti detti sorpresi da questa decisione, in quanto a loro l’area non recava fastidio. Chiederemo al sindaco di ripristinarla perché ci risulta che questa richiesta di rimozione sia arrivata da uno o due cittadini, noi abbiamo presentato oltre 70 firme e da parte del sindaco non c’è stato nessun dialogo. Lo spostamento costa alla collettività oltre 1800 euro. E in quella zona c’è un alto rischio di poca affluenza". Il sindaco Palandri non intende tornare sull’argomento in quanto la nuova area sarà più attrezzata e funzionale per i cani e i padroni.