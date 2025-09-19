Lapide vandalizzata al giardino, l’ira di Bartalini

PRATO

Vandalizzata la lapide in ricordo di Giovanni Palatucci, il Questore di Fiume, collocata nei giardini dell’ex ippodromo.

A denunciare l’accaduto è l’ex assessore alla memoria Chiara Bartalini, ora candidata al consiglio regionale per il Movimento Cinque Stelle, che ne ha dato notizia anche sulla sua pagina social con un video.

Giovanni Palatucci morì il 10 febbraio 1945 a Dachau dove era stato deportato. Dal 1937 era in servizio alla questura di Fiume come commissario e poi questore-reggente e salvò dal 1939 fino al suo arresto, nel 1944, circa 5.000 ebrei dalla deportazione nei campi di sterminio nazisti. E’ stato inserito nel 1990 nell’elenco dei “Giusti tra le nazioni“.

Nel 2021 il Comune ha collocato una lapide (dono dell’Unione dei Comuni della Val Bisenzio) che è finita a terra, distesa sul prato, e con un lato spezzato. "Rispondiamo alla lapide vandalizzata - dice la Bartalini - con amore e fatti concreti. Chi è Giovanni Palatucci e i suoi meriti lo sappiamo: una persona che ha speso la vita per gli altri. Non entro nel merito del linguaggio d’odio e dell’antisemitismo di cui oggi si parla spesso, perché sono troppo arrabbiata per fare sofismi. Come assessora alla Memoria avevo creato un protocollo di “Presa in carico e cura di targhe cippi e monumenti della Prima e Seconda Guerra Mondiale”, al quale tutti possono aderire: dai cittadini alle scuole passando per le associazioni. Col giusto fare ci si libera da ogni qualunquismo. Chi aderirà al protocollo “adotta“ un monumento, una lapide, un cippo, una pietra d’inciampo e se ne prende cura. Prendersi cura vuol dire anche organizzare durante l’anno iniziative per mantenere vivo il ricordo. Invito tutti ad aderire".

Per sottoscrivere questo protocollo occorre contattare gli uffici del Comune di Prato scrivendo a: gabine [email protected]. Sul sito www.comune.prato.it è disponibile anche l’elenco dei monumenti, targhe, cippi, pietre d’inciampo che è possibile adottare.

"Ho denunciato l’accaduto - conclude la Bartalini - e il Comune si è impegnato a ripristinare prima possibile la lapide".

M. Serena Quercioli