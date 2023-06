L’antenna della discordia I residenti si mobilitano "Scempio a Bacchereto"

E’ già stata ribattezzata l’antenna della discordia. A Bacchereto verrà collocata un’antenna per la telefonia mobile e wireless, tramite una base e un pilone in cemento armato e l’altezza è stimata intorno ai 30 metri. La posa dell’antenna è prevista per venerdì 30 giugno e i residenti chiedono chiarimenti e un intervento del Comune. L’antenna sorgerà in via del Castagno su un terreno privato e tutta l’iniziativa è di natura privata. Le preoccupazioni sono due: l’impatto sulla salute e lo scempio paesaggistico. "In primo luogo questo pilone – spiega Loretta Scatizzi, una residente – è altamente impattante a livello naturalistico perché è proprio in prossimità delle case e del paese. Non conosco le conseguenze per la salute ma intanto si possono immaginare quelle paesaggistiche". I residenti hanno già inviato alla Sovrintendenza per i beni paesaggistici di Firenze, Pistoia e Prato un esposto per ottenere un pronunciamento e nel documento viene rimarcata la storicità della frazione di Bacchereto e i beni artistici, culturali e naturalistici che caratterizzano il territorio (dalla fattoria di Bacchereto alla casa della nonna di Leonardo Da Vinci). I cittadini promuoveranno anche una raccolta firme.

Il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti ha acquisito la documentazione del progetto: "L’intervento è privato su terreno privato – spiega – è finanziato con fondi Pnrr e punta a dare piena connettività alle zone depresse. A monte abbiamo il riferimento normativo la Legge Gasparri sulle telecomunicazioni, che toglie ai comuni ogni potere discrezionale sulla possibilità di mettere o meno le antenne ed è esclusa la possibilità per i Comuni di regolamentare la materia avvalendosi della propria competenza in materia di pianificazione urbanistica e di disciplina edilizia del proprio territorio. Il Comune, quindi, non ha deciso se mettere e dove l’antenna, ma ha solo avuto un ruolo in ambito autorizzativo (ma non discrezionale). Tradotto in parole semplici: vagliate la legittimità delle pratiche e che vi fossero tutti i titoli necessari al rilascio dell’autorizzazione, si procede. Detto ciò, credo sia giusto fare un incontro pubblico dove spiegare la situazione, e quello che si può fare. Aggiungo però, non per polemizzare ma per correttezza, che inviterò all’incontro tutte le parti private in questione (titolari delle responsabilità sulla questione in oggetto). È giusto che ognuno in questo paese si prenda le proprie responsabilità". L’assemblea sarà domani (ore 18,30) alla cava di Bacchereto.

M. Serena Quercioli