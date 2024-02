L’anno del drago e le iniziative da promuovere

Per spiegare l’integrazione non ci sono immagini migliori di quelle che immortalano i ragazzi del Datini mentre preparano i ravioli cinesi e i tortelli avendo come insegnanti d’eccezione le "nonne" di origini orientali. Quella di ieri è stata una mattinata speciale, così come particolare sarà il fine settimana, caratterizzato dalle sfilate per il capodanno cinese. Prima nei Macrolotti, sabato, e poi in centro, domenica, con arrivo in piazza delle Carceri, considerata più capiente di piazza del Comune. Ci si aspetta il grande pubblico, insomma, e questo fa capire che si tratta di un appuntamento che potrebbe essere sfruttato di più anche sotto il profilo turistico, magari con una comunicazione più incisiva e puntuale come per Tipo.