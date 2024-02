L’anno del Drago è cominciato. Folla per il rintocco della campana

Con il telefonino in mano per immortalare i quattro monaci provenienti dal Celeste Impero e con la pazienza di aspettare il proprio turno. Angela, residente pratese del centro storico, è emozionata per quel rituale che segna l’ingresso nell’anno del Drago: c’è anche lei fra le persone in fila per il rintocco della campana buddista, la cerimonia che dà il benvenuto al nuovo anno secondo il calendario lunare. Quando sono le 17 in Italia, l’orologio segna la mezzanotte in Cina. Porte aperte del tempio buddista Pu Hua Si, inondato da una folla di fedeli buddisti cinesi ma anche da curiosi pratesi che si sono affacciati in piazza della Gualchierina per partecipare alla cerimonia. "Quest’anno è l’anno del drago, il più importante. Sto aspettando di dare il tocco alla campana perché dicono che porti fortuna". La pazienza di Angela sarà ben ripagata perché, alla fine, chi ha assistito alla cerimonia porterà a casa un cestino rosso con doni propiziatori come un’arancia, una mela, un sedano rapa e un vassoio di gnocchi. L’associazione dei buddisti cinesi ne ha preparati duemila. Finché il tempio non si svuota di persone, la campana non cessa di suonare. "C’è bisogno di pensare positivo. Ci lasciamo alle spalle un anno difficile con un importante calo di lavoro nelle confezioni", racconta il presidente dell’associazione del Fujian. La festa ha anche una sua componente spirituale: fra un mese e mezzo sarà inaugurato un nuovo blocco di statue di Buddha al tempio.

Maria Lardara