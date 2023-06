L’anniversario Margherita, donna moderna

L’Associazione Scuola d’arte Leonardo ha organizzato una serie di appuntamenti per celebrare Margherita Bandini Datini, la moglie del mercante Francesco di Marco Datini, nel sesto centenario della sua scomparsa. "Margherita è un esempio di emancipazione sociale - commenta Cinzia Menichetti, presidente dell’Associazione Scuola d’arte Leonardo Aps, premiata lo scorso anno con il riconoscimento intitolato proprio alla moglie di Datini insieme ad altre imprenditrici - come emerge dalle numerose lettere rinvenute nell’archivio presente in città. Il 23 giugno ricorrono i seicento anni dalla morte di Margherita: abbiamo dato vita ad una serie di iniziative, che si svolgeranno sia a Prato che nella città metropolitana". Il primo incontro è fissato per domani alle 21 nella sede della Scuola d’arte Leonardo, in via di Gherardo 8b. "Sarà l’occasione per conoscere da vicino la coppia, Francesco e Margherita come committenti d’arte - spiega Menichetti - E’ in programma una conversazione proprio sulle parti decorate di Palazzo Datini e sulle committenze artistiche per la realizzazione della dimora della famiglia Datini". Il calendario prosegue sabato 10 con la visita guidata a Palazzo Datini e ai luoghi datiniani in Prato. La partenza è alle 10 da via Ser Lapo Mazzei 43. Visita fino alle 13. Inoltre è previsto un fine settimana, quello del 17 e 18 giugno, di laboratori di mosaico con gli smalti vitrei della storica vetreria veneziana Orsoni (orari: 9-13.30 e 15.30-17.30, tutti e due i giorni nella sede della Scuola Leonardo). Inoltre, gli allievi della Scuola Leonardo stanno lavorando ad opere da donare in ricordo del sesto centenario. In particolare il 23 giugno è prevista la consegna di una targa commemorativa al Comune con scritto il nome di Margherita e le date dell’anniversario. La targa sarà collocata sul ponte Datini lato viale Galilei per far sì che idealmente Margherita e Francesco uniscano i loro sguardi rivolti verso Villa del Palco, la loro dimora estiva. Tutte le iniziative sono gratuite, necessaria la prenotazione 0574607019. La manifestazione ha il patrocinio di Regione Toscana, Cesvot, Comune e Provincia di Prato, Rotary Club Prato e con la partecipazione dell’Associazione Il borgo della Rocca e Centro turistico giovanile.

Sara Bessi