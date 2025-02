Lanieri, guardarsi alle spalle e blindare la salvezza. È la prospettiva immediata in attesa di chiarezza

Se qualche dubbio fosse rimasto, la prestazione ed il risultato della gara di domenica lo hanno tolto: il Prato nelle partite che restano da disputare in questa stagione, dovrà guardarsi alle spalle piuttosto che verso le prime posizioni.

Sì, perché dopo la seconda sconfitta consecutiva subita dai biancazzurri, la classifica si è molto accorciata verso il fondo ed ora sono solo quattro le lunghezze che li separano dalla prima delle posizioni a rischio. La sconfitta casalinga contro il San Marino, che di quella zona retrocessione fa pienamente parte, è di quelle che fanno veramente male e la reazione di Mariotti a fine partita (chiedendo scusa ai tifosi per la prestazione, ha preannunciato infatti il suo silenzio stampa) lo ha confermato. Ma guai a mollare, perché il precipizio è vicino.

"Sono convinto che questa squadra possa raggiungere l’obiettivo della salvezza diretta. Ma dopo una prova del genere non resta che chiedere scusa" ha detto il mister laniero. Urge chiarezza sull’immediato futuro e sulle prospettive.

La Zenith, dopo un naturale smarrimento per le vicende del ricorso del Cittadella Vis Modena, è tornata subito in carreggiata andando a cogliere tre punti sul campo di una diretta concorrente. Proprio quello che ci voleva per riprendere il passo spedito verso quella salvezza che, in questo momento della stagione, il tecnico Settesoldi ed i suoi avrebbero in tasca.

Massimiliano Martini