Lancia transenne contro le auto. Ubriaco semina il panico: arrestato

Sabato sera movimentato alle porte del centro storico. Protagonista un pachistano che non ha esitato a lanciare alcune transenne contro passanti e macchine in transito tra via Baldinucci e via Pomeria. Lo straniero, caricato da un’esagerata quantità d’alcol, ha seminato il panico nella strada. Attimi di terrore per quanti, il sabato sera precedente le festività natalizie, si sono ritrovati a passare in questa parte della città per raggiungere il centro storico.

La situazione è stata segnalata tempestivamente alla centrale della polizia: sul posto è giunta una pattuglia, che ha trovato anche personale sanitario del 118. I soccorritori sono intervenuti per dare assistenza al soggetto in stato di agitazione psicomotoria e in evidente stato di ebbrezza. Lo straniero, durante le operazioni di soccorso, si è scagliato anche contro uno degli operatori sanitari, colpendolo violentemente sulla schiena.

Una reazione a dir poco violenta che ha richiesto la presenza anche delle forze dell’ordine. Quando il pachistano si è visto di fronte gli agenti della polizia di Stato ha iniziato a rivolgere contro di loro parole di fuoco, invettive. Dalle parole, poi, è passato ai fatti: il pachistano ha preso a scalciare contro gli stessi poliziotti che si sono dovuti mettere in sicurezza e con molto fatica sono riusciti a immobilizzare e ad ammanettare il balordo. L’uomo, poi, è stato portato in questura per svolgere le relative procedure di identificazione. Non contento lo straniero ha danneggiato con dei calci un pannello prefabbricato della parete dell’ufficio Volanti.

Il pachistano, classe 1989, che annovera numerosi pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona, è stato arrestato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento. Inoltre è stato multato amministrativamente per lo stato di ebbrezza.

Questo episodio di violenza si va ad aggiungere ad un altro accaduto appena la sera precedente, quando, in un ristorante, è stato stato arrestato un altro pachistano con l’accusa di tentato omicidio per aver accoltellato un suo collega ferendolo al collo con un grosso coltello da cucina. L’episodio è accaduto all’interno di un ristorante cinese in via Benvenuto Cellini a Mezzana. Durante una violenta lite fra i due, scoppiata a causa di motivi al vaglio della polizia, uno dei due dipendenti ha colpito con il coltello il collega che, ferito in maniera grave, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale.