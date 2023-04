Lancia sassi contro i militari durante la fuga

I carabinieri della compagnia, negli ultimi giorni, hanno intensificato i servizi di controllo del territorio. Nel corso delle attività sono stati arrestati in flagranza di reato due uomini: un rumeno di 34 anni, pluripregiudicato, trovato in possesso di numerosi capi di abbigliamento di note griffe, nascosti nella fodera del voluminoso giubbotto indossato, rubati da un negozio di abbigliamento in via Perlasca. L’arrestato è stato riconosciuto dal titolare dell’attività come l’autore di un furto analogo commesso il giorno precedente nello stesso negozio. La merce del valore di 1.400 euro è stata restituita al commerciante mentre l’arrestato è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dopo aver convalidato l’arresto, il giudice ha applicato la misura del divieto di dimora nella provincia di Prato.

Il secondo arrestato è un pusher, marocchino di 38 anni con precedenti, sorpreso a cedere una dose di cocaina ad un uomo di Montemurlo, segnalato in Prefettura. Al pusher sono stati sequestrati 160 euro in contanti. Il marocchino è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla pg. Infine è stato denunciato in stato di irreperibilità un altro magrebino di 23 anni, pregiudicato. Nonostante il divieto di ritorno a Prato emesso dal questore nel 2022, il giovane è stato sorpreso in città a cedere una dose di cocaina a un 46enne di Pistoia. Il giovane è scappato facendo perdere le proprie tracce con una rocambolesca fuga nei campi durante la quale ha tirato alcune pietre, raccolte in un ruscello, contro i militari.