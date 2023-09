Lanarchico lancia le serate "Io esco" aperte a tutti i creativi

Lanarchico ha aperto la stagione autunnale con tre serate che vogliono valorizzare il patrimonio artistico ed espressivo della città, dando spazio a giovani creativi che desiderano esibirsi liberamente davanti ad un pubblico in performance teatrali, musicali, poetiche e di stand - up comedy. La prima si è svolta venerdì scorso e la seconda è prevista domani alle 20 all’ex anonima Calamai di via Guido Monaco Snc (ingresso libero). Le serate dal titolo di "Io esco (no vabbè)" sono dedicate a musica, recitazione, poesia, danza e ad ogni altra forma di espressione artistica. Professionisti o appassionati, tutti sono benvenuti: un’opportunità per farsi vedere e per far sentire il proprio talento alla città. Gli artisti potranno prenotare la loro esibizione attraverso i canali social de Lanarchicoo aggiungersi alla scaletta programmata nel corso della serata. Ogni serata prevede una scaletta organizzata in settimana con variazioni nella tipologia e nella durata delle performance. Aggregazione, promozione interculturale e intergenerazionale, sviluppo dell’autonomia, della capacità e delle responsabilità, socializzazione e integrazione sociale: queste le fondamenta del progetto. Per informazioni: 3313664642; @lanarchico_prato; www.lanarchicoprato.com.