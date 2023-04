Lanarchico domani presenta "Evodeaf"

Domani alle 15 Lanarchico di via Guido Monaco ospita la presentazione di un rivoluzionario software progettato dalla start up italiana Evodeaf, ovvero un utile sistema innovativo che trasforma la lingua dei segni in parlato e viceversa, creando un ponte di comunicazione tra le persone sorde e quelle udenti. Attraverso un avatar dotato di IA (Intelligenza Artificiale) con Machine Learning, renderà possibile l’interazione tra persone sorde e udenti. Il software permetterà all’applicazione di migliorarsi e svilupparsi sempre di più quando utilizzata, in quanto apprenderà ed imparerà i modi di dire, le strutture delle frasi e le combinazioni direttamente dagli utenti. Sarà una tecnologia che più verrà adottata dalle persone più velocemente si perfezionerà. Si tratta di un importante progetto di integrazione: sono infatti pochissime le persone udenti che conoscono la lingua dei segni. Dalle 15 in via Guido Monaco un team di esperti sarà pronto a rispondere a tutte le domande e ad illustrare nel dettaglio le caratteristiche del sistema Evodeaf ed i suoi benefici. L’iniziativa sarà accompagnata dalla esibizione ‘Gravity offset’ (nella foto), un progetto di Anastatica nato per raccontare l’interazione fra corpi che si attraggono.