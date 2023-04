Lanarchico dà spazio ai giovani artisti

Oggi pomeriggio alle 17 negli spazi di Lanarchico in via Guido Monaco si inaugura la mostra "1 + 04", collettiva di cinque giovani artisti pratesi fra sperimentazione e commistioni tra diverse forme artistiche: il segno grafico ed il suono si intervallano tra disegni, dipinti, musica, racconti e parole in poesia. Protagonisti saranno "Tamara essenza", alias Giulia Noci, con il suo Diario per immagini, un labirinto di disegni come fogli volanti; Mr Far con ritratti e caricature dei "Dittatori" e la serie "Pubblicità", che mostra l’utile aggressività nel moralizzare in maniera subdola la nostra vita. E poi Fabio Lombardi (nella foto), con le sue "Persone", sostenute da cartoncini e vecchie lenzuola, ed Elettra Sereni con il suo percorso fatto di disegni, dipinti E parole in versi, accompagnate dai suoni dell’handpan di Chiara Lotti. Infine, c’è "6000 l’autostrip", striscia autogenerata dallo scanner di redazione di Boliervaz. Non mancherà la musica dalle 18 con il gruppo Collective Nimêl. La mostra si potrà visitare fino al 14 aprile previo appuntamento (331 3664642). Lanarchico è lo spazio ricavato negli spazi dell’ex Anonima Calamai di via Guido Monaco: 400 metri quadrati di archeologia industriale per mostre, sfilate di moda, libri e concerti.