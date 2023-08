L’amicizia va in bici a Prato con "Quelli della rotonda": storia di un gruppo unito

Sono oltre 20 anni che "Quelli della rotonda" scalano tutte le alture della Versilia e della Garfagnana cn passaggio obbligato in piazza dei Miracoli a Pisa. Provengono dalle più disparate regioni italiane e c’è anche con un folto drappello di pratesi. A guidarli, il presidente della Ciclistica Viaccia Fausto Mati, per un’esperienza che riunisce persone di tutta Italia, accomunate dalla passione per lo sport. Non a caso, i percorsi sono calibrati per consentire a tutti di partecipare, con un imperativo assoluto: nessuno viene lasciato da solo. Crampi, stanchezza, problemi meccanici e forature non costituiscono un problema personale perché tutto il gruppo se ne fa carico.

Nessuna sfida insomma, solo la voglia di pedalare assieme. E anche se l’estate sta finendo, c’è un altro impegno, ovvero il Giro dei due Bacini di Viaccia, un’altra occasione dove la passione per lo sport diventa il cemento più tenace.