L’ambulanza a pressione negativa. È utile contro il rischio di contagio

Consegnata l’ambulanza a pressione negativa contro il rischio contagio che servirà la cittadinanza di Montemurlo. Si tratta di un’innovativa tecnologia per prevenire i rischi di contagio e contaminazione in caso di emergenze epidemiologiche o di malattie virali. Si è svolta mercoledì scorso, la cerimonia di consegna alla Misericordia di Montemurlo delle chiavi del nuovo mezzo di soccorso innovativo.

L’iniziativa nasce dal Lions Club Montemurlo, che, facendo tesoro della lezione del Covid, ha voluto dotare il territorio di un mezzo adeguato ad affrontare le emergenze epidemiologiche e prevenire i rischi di contagio degli operatori servizi di assistenza sanitaria.

La nuova ambulanza è costata 92 mila euro, un obbiettivo economico importante raggiunto attraverso il sostegno di 14 aziende del territorio (prevalentemente del distretto montemurlese ed una della provincia). Le chiavi della nuova ambulanza sono state consegnate al presidente della Misericordia di Montemurlo, Daniele Lombardi alla presenza di numerosi ospiti, primi fra tutti gli imprenditori montemurlesi che hanno finanziato il progetto: "Il progetto si è potuto concretizzare solo grazie alla disponibilità e all’entusiasmo delle aziende del nostro distretto che hanno creduto nella nostra idea e ci hanno subito risposto positivamente – spiega Giovanni Renna del Lions Club Montemurlo – Un progetto nato a Montemurlo per la comunità montemurlese che dà oggi ha aun nuovo mezzo di soccorso a disposizione". L’iniziativa si è avvalsa del sostegno del Comune di Montemurlo e di Olmedo Group, che ha progettato e allestito l’ambulanza a Montemurlo e ha applicato ai mezzi di soccorso, primo in Europa, la tecnologia della pressione negativa.

I primi a credere nella bontà dell’iniziativa sono stati il sindaco Calamai e l’imprenditore Silvano Bacciottini della “Bacciottini Fratelli” di via Tintori a Montemurlo. "Dalla terribile esperienza del Covid si è sviluppata la consapevolezza che da soli non andiamo da nessuna parte- conclude il sindaco Simone Calamai- Questo bel progetto, fortemente voluto dal Lions Club, dimostra che a Montemurlo sappiamo fare squadra: associazioni, imprenditori e istituzioni insieme per il bene e la salute della nostra comunità"

L’ambulanza è stata donata alla Misericordia di Montemurlo che la utilizzerà nei servizi sanitari d’emergenza sul territorio.