L’ambasciatrice scrive ai Cavalieri: "Pronta a collaborare insieme a voi"

Una lettera di ringraziamenti per l’accoglienza riservatale in occasione della sua visita dello scorso 8 settembre, con la proposta di lavorare insieme in futuro per alcune iniziative da definire magari già nel corso del prossimo 2024. E’ quanto Jackie Frizelle, ambasciatrice della Nuova Zelanda in Italia, ha fatto pervenire ai Cavalieri Union proprio nei giorni scorsi. In precedenza, accompagnata dal sottosegretario agli Esteri, Giorgio Silli, la diplomatica aveva visitato gli impianti del rugby pratese, incontrando anche i dirigenti Gispi e Cavalieri. "La Nuova Zelanda e l’Italia sono partner stretti, che condividono valori comuni in molti settori a partire dalla cultura, dallo sport e dalla scienza – ha scritto Frizelle nella missiva recapitata qualche giorno fa al club – mi auguro che possano esserci opportunità di collaborare insieme, nel corso del prossimo anno. E di approfondire ulteriormente questo legame".

Una lettera che a Iolo hanno accolto con soddisfazione: "È stato un privilegio aver avuto qui con noi una rappresentante diplomatica della terra dei mitici All Blacks – ha ribadito il presidente dei Cavalieri, Francesco Fusi – ritengo che il bel rapporto di amicizia tra due nazioni fortemente votate allo sport come Italia e Nuova Zelanda sia un punto fermo in ambito rugbistico, culturale e commerciale".