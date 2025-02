L’ambasciatore del Kazakhstan in visita accompagnato dal console onorario Albini

Accompagnato dal presidente di Confindustria Toscana Centro e Costa Maurizio Bigazzi e da Federico Albini, imprenditore pratese e console onorario del Kazakhstan, l’ambasciatore del Kazakhstan Yerbolat Sembayev ha visitato la storica sede fiorentina del Nuovo Pignone. Eccellenza industriale italiana, parte del gruppo Baker Hughes, che vanta in Kazakhstan relazioni commerciali di lunga data fino dagli anni ’60.

"E’ un incontro a cui tenevamo molto – ha dichiarato il console onorario Federico Albini – perché ha permesso di confermare tutte le possibilità di sviluppo delle relazioni industriali tra Firenze e il Kazhakistan. Mi ha fatto molto piacere che anche il Governatore Giani sia potuto intervenire e abbia scambiato le sue impressioni con l’ambasciatore Sembayev, Grazie a Confindustria, e al presidente Bigazzi, per averci dato questa importante opportunità".

La Baker Hughes è partner cruciale per lo sviluppo dell’industria energetica nel Paese, attraverso le proprie tecnologie, soprattutto turbine e compressori, oggi al cuore degli impianti strategici di produzione di energia e trasporto. Nella visita presso lo stabilimento Baker Hughes di Firenze, la delegazione kazaka è stata accolta da Paolo Ruggeri, vicepresidente Nuovo Pignone e direttore affari istituzionali; Fabio Brogini, direttore commerciale; Bianca Gallo, services regional leader e Emanuele Pietrangeli, direttore dello stabilimento di Firenze.

Baker Hughes è anche impegnata in accordi di partnership con le Università kazake per progetti di ricerca per nuove tecnologie e formazione manageriale e tecnica, che prevede la crescita professionale di talenti e leader in Kazakhstan e il trasferimento di conoscenze.