L’alluvione segna il 2023 . Calamai scrive a Meloni: "Ridicoli 5 milioni di euro"

Il 2023 è stato un anno molto particolare per Montemurlo: grandi soddisfazioni e il raggiungimento di importanti traguardi, primo tra tutti il centro pedonale, ma anche dolore e sofferenza per l’alluvione del 2 novembre. Il primo pensiero del sindaco Calamai è per le due vittime Alfio Ciolini e Teresa Pecorelli e quindi per gli ingentissimi danni subiti dalle famiglie e dalle imprese. "Le immagini, le voci e la concitazione della sera e della nottata tra il 2 e il 3 novembre sono momenti terribili che purtroppo rimarranno indelebili nella vita di molti di noi - dice il sindaco Simone Calamai -. Abbiamo vissuto una tragedia che mai avremmo pensato di dover affrontare".

Una comunità, che nell’ultimo mese, così com’era accaduto per il Covid, ha dimostrato straordinaria coesione, solidarietà e vicinanza. Oltre 400 gli interventi effettuati dalla protezione civile comunale, innumerevole il materiale di prima necessità raccolto e distribuito a chi aveva perso tutto. Oltre 60 mila euro i fondi raccolti dal Comitato Montemurlo solidale, promosso dal Comune con alcune associazioni del territorio, per le famiglie alluvionate." Tutti i fondi nei prossimi giorni saranno distribuiti alle famiglie secondo le necessità, indicate negli oltre 370 questionari di rilevazione dei bisogni presentati al Comune. - spiega l’assessore alla protezione civile, Valentina Vespi - Lavoriamo per dare risposte concrete ai cittadini. Nei giorni scorsi, ad esempio, abbiamo distribuito ausili medici alle persone che li avevano persi nell’alluvione. Il prossimo 21 gennaio promuoveremo con Montemurlo solidale alla Misericordia di Oste una grande pranzo di solidarietà a favore delle famiglie alluvionate"

Il sindaco Calamai ricorda poi che oggi spedirà la lettera indirizzata alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla quale chiede un impegno concreto per le famiglie e le imprese alluvionate: "Il Comune sta facendo la propria parte ma le imprese e le famiglie per rialzarsi hanno bisogno dei ristori del governo, stanziamenti ingenti, certi e veloci. Purtroppo non sento più parlare della situazione di difficoltà che sta vivendo il nostro distretto. È come se fossimo spariti dai radar della comunicazione nazionale e dall’agenda di governo. Dopo i 5 milioni stanziati all’indomani dell’alluvione, non ho notizie di altri finanziamenti. Si tratta di una cifra ridicola. Solo a Montemurlo ci sono aziende che hanno avuto danni per milioni di euro".

Il sindaco sollecita anche l’impegno del governo su altri fronti come quello delle comunità energetiche. A Montemurlo è tutto pronto ma mancano i decreti attuativi e quindi il grande progetto di risparmio energetico, che avrebbe potuto dare ossigeno a famiglie e imprese, strozzate dall’inflazione e dai rincari, resta al palo.