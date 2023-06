L’alleanza di via Ferrucci Aperture serali e iniziative

Dopo un periodo caratterizzato da luci spente e saracinesche abbassate, mese dopo mese via Ferrucci, nel tratto fra la Pam e via Tommaso di Piero, ha assistito a una rinascita commerciale. I fondi hanno ripreso vita con nuove attività che si sono affiancate a quelle storiche che hanno tenuto duro anche nel periodo del covid. Una nuova spinta imprenditoriale che ha portato gli stessi esercenti a unire le forze, formare un comitato di negozianti e dare vita a un vero e proprio centro commerciale naturale. Cosa significa? L’idea è quella di un percorso diffuso di commercio, capace di far vivere l’area dal mattino, con il forno, i negozi di abbigliamento e i servizi alla persona, fino alla sera con degustazioni e ristorazione. Una condivisione di obiettivi che già oggi porterà alla prima iniziativa congiunta: le attività del comitato di via Ferrucci resteranno aperte fino alle 22. "Via Ferrucci è una strada con potenzialità importanti troppo spesso non sfruttate al massimo – spiegano i promotori del comitato –. Da qui l’idea condivisa fra tutti noi esercenti di lavorare come un’unica squadra per cogliere ogni possibilità per sostenere l’immagine della strada e di conseguenza quella delle nostre attività. Abbiamo trovato grande appoggio da parte del Comune, con il quale speriamo già di poter collaborare in vista del periodo estivo e poi in prospettiva per quello delle festività natalizie".

Il presidente del comitato è Stefano Mugnaioni, storico commerciante di via Ferrucci, mentre il vicepresidente è Niccolò Santini. Queste le undici attività che hanno aderito al comitato di commercianti: Wine Code, Panificio Ilardo, E.B. Hairstyle, Chic & Shock, Rever, Clochard, Foto Becagli, centro estetico Alissa, Dream Gluten Free, Papini Cashmere, Pizzeria Amalfi. L’iniziativa di stasera con i negozi aperti fino alle 22 verrà ripetuta anche tutti i giovedì di giugno. Non solo. I negozianti si stanno muovendo a 360 gradi su via Ferrucci. E così hanno presentato il loro progetto alle istituzioni cittadine, avviando anche una collaborazione per risolvere alcuni temi cruciali per la zona, come attraversamenti pedonali, illuminazione, politiche della sosta e gestione del verde.

"Cercheremo di offrire servizi in più ai nostri clienti – concludono dal comitato –. Queste iniziative, inoltre, rappresentano un’occasione per fare vivere sempre di più la strada, nell’interesse di tutti coloro che ci abitano o che la frequentano".