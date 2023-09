Lai: "Ragionare sulle potenzialità dei paesi vicini"

Fra le ipotesi per superare l’emergenza casa, Confcommercio suggerisce di guardare a qualche chilometro di distanza. "A fronte di questa situazione – spiega Lai – si rende senz’altro necessario ragionare sulle potenzialità dei territori immediatamente limitrofi, che possono supplire alla richiesta di nuova capacità residenziale. Contesti come Poggio a Caiano, Montemurlo, Quarrata o Montale, soltanto per fare qualche esempio, hanno le carte in regola per inserirsi in questa dinamica. E, in prospettiva, possono vedere incrementata la loro economia locale. Certo però – avverte Lai – è fondamentale efficientare al massimo la rete dei collegamenti per usufruire di un patrimonio abitativo più ampio".