Lago Fiorenzo, lavori avanti tutta I problemi da superare? Pnrr e meteo

Lago Fiorenzo, si va avanti con i lavori: il termine è previsto in primavera-estate 2024. Anche se c’è preoccupazione per la riscrittura degli obiettivi del Pnrr. E’ in sintesi, quanto è emerso dal sopralluogo del presidente della Regione Eugenio Giani con il sindaco di Vernio Giovanni Morganti, che si è svolto nei giorni scorsi per fare il punto sull’intervento dell’invaso.

"La ricostruzione del Lago Fiorenzo, a Montepiano, coniuga perfettamente l’esigenza della tutela e della sicurezza ambientale con quella della valorizzazione turistica – ha spiegato Giani –. Per questo, la Regione e il Comune di Vernio, sono impegnati da tempo e nonostante le difficoltà. Tale sinergia istituzionale ha consentito di attivare un intervento infrastrutturale rilevante, che dà risposte sul piano della sicurezza ambientale e nell’eventualità sia necessario un intervento antincendio".

L’investimento previsto è di 3 milioni e 500 mila euro. Il progetto è finanziato con fondi Pnrr del ministero dell’Interno, con 1 milione e 180 mila euro, come intervento di messa in sicurezza dopo eventi calamitosi, e dal ministero delle Infrastrutture e trasporti, per 2,4 milioni di euro, per i fondi del Piano nazionale per le risorse idriche e gli invasi. L’accesso ai fondi speciali per l’adeguamento dei prezzi per 600 mila euro ha consentito la cantierabilità dell’opera.

"Proprio in questi giorni stiamo seguendo con preoccupazione la riscrittura da parte del Governo degli obiettivi del Pnrr che potrebbe arrivare a cambiare le carte in tavola e a mettere in discussione parte dei finanziamenti" dice il sindaco Morganti.

Il lago avrà dunque funzioni ambientali, idriche, antincendio ma anche turistiche. "I lavori, condizionati dalla situazione meteorologica, sono iniziati nel marzo scorso – sottolinea Morganti – Si sta procedendo con il primo lotto che prevede la demolizione della traversa esistente e la ricostruzione del nuovo sbarramento. Si passerà poi al secondo lotto con la creazione di nuovo terrapieno nell’area del piazzale degli Alpini. Così l’impatto ambientale sarà molto ridotto". Per il primo lotto la conclusione è prevista nella primavera 2024, per il secondo viene indicata l’estate.

In agosto verranno i pali a una profondità di 17 metri, intanto la traversa è stata quasi completamente demolita e sono state realizzate le piste di accesso al cantiere per la realizzazione delle paratie, necessarie per il contenimento dei terreni, prima della realizzazione della nuova traversa in acciaio e calcestruzzo e sarà dotata di sistemi di regolazione del flusso idrico per la gestione dell’invaso.