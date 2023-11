"L’Agna sia messo in sicurezza"

"Ci aspettiamo che adesso l’argine dell’Agna venga messo in sicurezza. Al momento è stato sistemato con della terra battuta, ma non è sufficiente. Presto, questa è la rassicurazione che abbiamo avuto, arriveranno le barriere per contenere l’alveo. Ci vorrà del tempo per sistemare tutto. E per il futuro ci vuole una manutenzione continua del torrente". A parlare è Fabia Romagnoli titolare di Mariplast, una delle 25 aziende che è stata alluvionata dall’Agna che, nella zona industriale di Montale, ha rotto l’argine per impossessarsi dell’area produttiva. "Per quanto ci riguarda siamo abbastanza contenti – prosegue Romagnoli – Abbiamo subito centinaia di migliaia di euro di danni, ancora da quantificare del tutto. Alcune partite di materie prime, arrivate pochi giorni prima dell’alluvione, sono andate perdute. Intanto siamo riusciti a ripulire e far ripartire i macchinari e con essi la produzione. Siamo riusciti a fare anche la prima spedizione di merce". Alla Mariplast, nei giorni scorsi, si è lavorato a turni: "Nei giorni in cui è stata data l’allerta arancione – spiega – si è preferito non rischiare e lavorare a turni, fermandoci sia giovedì che venerdì". Anche se l’attività è ripresa a singhiozzo, la Mariplast riesce a soddisfare gli ordini . "Uno dei temi principali è quello assicurativo – aggiunge – come pure quello dei ristori governativi. Senza dubbio ne abbiamo bisogno per ripartire nell’immediato". A questo proposito Romagnoli tocca un tasto molto delicato che è quello delle scadenze fiscali ormai alle porte: "Non sappiamo ancora se la richiesta presentata anche da Confindustria Toscana Nord di sospendere le scadenze fiscali del 16 e del 30 novembre è stata accordata o no. Ci vuole un decreto legge. Un altro sostegno per le imprese alluvionate sarebbe la sospensione dei mutui. La Regione ha concesso la sospensione di quelli ipotecari dei fondi, ma le aziende hanno acceso mutui per il covid, ora in fase di restituzione. Ci vuole una moratoria".

Sara Bessi