Ladro prova ad entrare in casa, arrestato sul posto

Prato, 25 gennaio 2024 – Verso le 4 di questa mattina in via San Giusto a Prato, un giovane è stato visto dagli agenti di Polizia, mentre cercava di disfarsi di un attrezzo artigianale in ferro. I poliziotti sono intervenuti per accertarsi della situazione e mentre bloccavano il ragazzo che stava cercando di scappare, sono stati avvicinati da alcuni residenti che riferivano di aver subito poco prima un tentativo di furto. Una volta arrivati alla casa è stato appurato che le persiane delle finestre ubicate a piano terra erano state forzate ed aperte con uno strumento compatibile a quello rinvenuto poco prima e che anche la porta d’ingresso recava chiari segni di effrazione. Per tale motivo l’uomo, identificato in un ventenne di nazionalità pakistana, irregolare sul territorio nazionale, con precedenti per lesioni personali, porto d’ armi o oggetti atti ad offendere, è stato arrestato in flagranza di reato per tentato furto aggravato.