Ladro di rame finisce in manette

Un tunisino di 40 anni è stato arrestato perché è stato sorpreso mentre stava staccando una grondaia di rame dalla facciata di una casa in via Roncioni. L’uomo, irregolare sul territorio italiano e con precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, è stato sorpreso in flagranza di reato dagli agenti di una Volante della polizia di Stato. L’episodio è andato in scena di prima mattina, intorno alle 7, di giovedì mattina: quando lo straniero ha visto la macchina della polizia che si stava avvicinando , ha preso a danneggiare alcuni cartelli della segnaletica stradale, utilizzando il bastone di legno con cui stava scardinando la grondaia dal muro dell’edificio. I poliziotti sono scesi dalla Volante e hanno bloccato lo straniero, mettendolo in sicurezza. Il quarantenne, colto sul fatto, è stato arrestato per tentato furto aggravato e danneggiamento aggravato alla segnaletica stradale. Gli agenti hanno posto sotto sequestro il bastone in legno che il tunisino stava utilizzando per scardinare la grondaia di rame. Attualmente si trova nelle camere di sicurezza della questura a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del rito direttissimo.