Ladro colpisce una bambina con un tubo di rame

Prato, 17 settembre 2023 – Tenta di rubare in una macchina, il proprietario lo sorprende e lui gli strappa anche la catenina d’oro e lo colpisce con un tubo di rame. Non contento, si avventa anche sulla figlia piccola.

Nei giorni scorsi i carabinieri hanno arrestato per tentata rapina un cittadino magrebino di 43 anni, in Italia senza fissa dimora, pregiudicato. L’arresto dell’uomo, in particolare, è avvenuto grazie alla prontezza dei cittadini che hanno chiamato il 112 mentre assistevano alla scena in via Amalfi.

L’uomo era stato sorpreso a rovistare all’interno di una Bmw parcheggiata lungo la strada dal proprietario, un cittadino cinese, e dalla figlia minore di quest’ultimo. Il ladro per liberarsi della presa del proprietario e tentare la fuga non ha esitato a colpire con un tubo di rame sia il cittadino cinese, che cercava di scongiurare furto e fuga del ladro, che la bambina.

A quel punto i due uomini si sono affrontati e ne è nata una colluttazione davanti alla gente durante la quale il malvivente ha strappato pure dal collo del cittadino cinese una collana in oro. In pratica, il magrebino non voleva andare via dal luogo del furto a mani vuote ed ha cercato in tutti i modi di arraffare un bottino, non facendosi scrupoli, appunto, nemmeno a colpire la figlia piccola della sua vittima.

Per fortuna i passanti hanno allertato subito i carabinieri. L’intervento dei militari, arrivati rapidamente una volta chiamati dai cittadini, ha permesso di bloccare il rapinatore, trovato in possesso di alcuni ami da pesca, probabilmente utilizzati come strumento per aprire i veicoli, e di 5 euro che aveva sottratto dall’abitacolo della Bmw.

I carabinieri sono anche riusciti a recuperare la collana d’oro strappata dal collo del proprietario dell’auto. Il magribino aveva cercato di disfarsene, ma è stata ritrovata poco distante. La refurtiva è stata riconsegnata al proprietario e il tubo di rame sequestrato. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per il malvivente quarantenne l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria.