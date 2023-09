Ladri senza pietà Furto da Stremao

Ladri senza pietà: un altro furto messo a segno nella sede di Stremao, a Oste di Montemurlo, associazione che aiuta le persone in difficoltà. Il furto è avvenuto nella notte fra domenica e lunedì. L’allarme è scattato intorno alle 2,40 e l’intervento dei carabinieri è stato immediato tanto che il balordo è stato costretto a scappare. Il ladro è riuscito però a portare via il fondo cassa e un set di coltelli. Aveva già riempito alcuni carrelli con generi alimentari, come patatine e prosciutti. Il ladro ha rotto una finestra per entrare dentro la sede di Stremao. I danni sono ingenti.