Prato, 122 mazrzo 2018 - Quindici biciclette sono state rubate nella notte in un negozio specializzato in mountain bike a Prato, nella zona di Grignano. Il titolare dell'esercizio commerciale ha postato sulla pagina Facebook del negozio l'elenco delle bici rubate, nella speranza di rendere più difficile ai ladri la loro ricettazione. Per portare via le biciclette i ladri avrebbero usato un furgone.