L’addio ad Elvira, simbolo di libertà

Oggi alle 10.30 in cattedrale l’ultimo saluto a Elvira Trentini, grande imprenditrice, con Roberta Betti anima e cuore della rinascita del Politeama. Il funerale proprio nel giorno della festa della donna, per lei donna di grande intelligenza e operosità, per lei che negli anni Cinquanta, arrivata a Prato come esule istriana, aveva fondato la sua impresa di pulizie, che ancora oggi dà lavoro a 180 persone. Per lei avanti, sempre, come dimostrano le parole di un’intervista su La Nazione di una decina di anni fa. "Alle mie ragazze dicevo che dovevano svolgere il loro lavoro con professionalità ed educazione – disse – e non perchè facevano le pulizie dovevano accettare di essere strapazzate (...). Sono passate nella mia impresa più di 1.600 persone, donne e uomini provenienti da tutta Italia, e tutte hanno raggiunto la pensione. Quando ho aperto la prima impresa di pulizie gli imprenditori pratesi che le avevano viste solo in Usa, dicevano che Prato era come Boston...". Tanti e commossi i messaggi cordoglio, tante le persone che si sono affacciate al Politeama dove era stata allestita la camera ardente. "Vogliamo ringraziare di cuore tutti coloro che ci sono stati vicini nel ricordo di nosta zia, una donna davvero speciale", hanno detto i nipoti Silvia e Marco, con i coniugi Filippo e Giada.