L’Acqua, nuova odissea. Isolati anche i telefoni

Tempi da lumaca per sistemare un guasto telefonico che dura da ottobre, a L’Acqua, dove la situazione per comunicazioni e viabilità non è delle più rosee. I cittadini si sono rivolti ai carabinieri e a La Nazione, per vedere se riescono a risolvere il guasto, anche in vista del peggioramento del tempo, dato che in caso di neve e senza il telefono gli abitanti resterebbero completamente isolati.

"Sono a scrivervi – dice la lettera inviata da Marcella Gioffredi, la sorella di uno dei pochi residenti a L’Acqua in inverno, ai carabinieri di Vernio – per segnalare una situazione di disagio relativa alla telefonia; problematica che si è ripetuta più volte nel corso degli ultimi anni. Basta un piccolo temporale e i telefoni fissi non funzionano più. Mio fratello è titolare della ditta Alpa e intestatario di un’utenza Tim che risulta guasta dal 30 ottobre 2023, data della prima segnalazione fatta al call center. Il problema tuttora sussiste nonostante le numerose sollecitazioni fatte al servizio guasti della Telecom. Il disagio è aggravato dal fatto che la copertura di rete per i cellulari è quasi nulla nella zona de L’Acqua e dal semi-isolamento della frazione per i lavori al ponte. La linea è necessaria per restare in contatto con i parenti e per attivare mezzi di soccorso o il medico in caso di necessità. Se si considera poi che siamo in inverno, si capisce l’urgenza che il telefono debba essere rimesso in funzione quanto prima". La Tim risponde sul caso: "E’ in corso la verifica sull’infrastruttura in palificata che serve il cliente, che si concluderà nei prossimi giorni, quindi verranno definiti il tipo di guasto e l’intervento necessario".

C.I.