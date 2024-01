"L’Acqua, nessuno lavora nel cantiere"

Nessun operaio al lavoro al ponte a L’Acqua, dove la Provincia sta ripristinando il collegamento che, dopo le verifiche diventate obbligatorie, in seguito alla caduta del ponte Morandi, era risultato a rischio. A constatarlo, il consigliere di Fratelli d’Italia a Cantagallo Alessandro Logli, che ieri è andato a verificare lo stato dei lavori lungo la Limentra Orientale.

"Sono sul cantiere – spiega Logli durante una diretta Facebook –, i lavori dovevano iniziare a luglio e durare 180 giorni, quindi dovevano essere finiti entro il 31 dicembre 2023. E’ stata data una proroga al 31 di marzo. Questa è la situazione: nessun movimento e nessuno ci lavora eppure è anche una bellissima giornata", Il commento finale di Logli, che sta valutando di far presentare un’interrogazione in Provincia ai suoi colleghi di partito, è riferito alla motivazione alla proroga dei lavori data dalla Provincia, che aveva indicato nel maltempo la causa del ritardo. La spiegazione all’assenza degli operai sul cantiere arriva dalla Provincia: "Gli operai sono stati sul cantiere fino a ieri (martedì, ndr)- dicono dall’ufficio tecnico -. Hanno completato tutte le operazioni preliminari che precedono il posizionamento delle travi e del ponte, fase che richiede una precisione al millimetro, visto che tutti i pezzi andranno montati ad incastro. Probabilmente ad un occhio ’non tecnico’ sembra che non sia stato fatto niente, ma non è così". La Provincia inoltre conferma che i tempi di chiusura del cantiere a marzo saranno rispettati. Non è la prima volta che i cittadini segnalano l’assenza di operai sul cantiere: era già successo in agosto e nei mesi autunnali che arrivassero segnalazioni alla redazione, legate anche al disagio per la mancanza di un collegamento così importante per così tanto tempo.