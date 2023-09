L’Acqua, lavori a rilento per il nuovo ponte. I residenti protestano

Ancora preoccupazione nella valle della Limentra Orientale per i lavori al ponte sulla Sp3 che dividono in due il territorio e addirittura la stessa frazione de L’Acqua, dove la struttura, che collega le due Province, è stata abbattuta ed è in attesa di essere sostituita. "Siamo preoccupati e avviliti – fanno sapere dal comitato dei residenti –. Nelle ultime tre settimane praticamente non c’è mai stato nessuno a lavorare, sarebbe utile che la provincia per trasparenza comunicasse i motivi di ciò, visto che l’azienda deve fare un report giornaliero dei lavori". Quello che preoccupa di più, è l’arrivo della brutta stagione. "Visto che hanno voluto iniziare i lavori durante l’estate – continua il comitato – creando un grosso disagio ai tanti che in questo periodo vengono ad abitare nelle seconde case, ai visitatori, nonché alle poche attività rimaste, ci aspettavamo che i lavori procedessero spediti prima dell’arrivo della pioggia, invece il cantiere resta fermo. Ci chiediamo quindi se il problema sia la ditta che ha i lavori in subappalto che potrebbe non essere idonea o chi ha commissionato i lavori, la Provincia di Prato, che non riesce a capire il disagio di chi si trova in una vallata divisa a metà, con strade alternative che fanno aumentare a livelli esponenziali i tempi di percorrenza. Son lavori questi, vista l’importanza del nostro unico collegamento con la piana, da fare in urgenza, lavorando notte e giorno e invece il cantiere va avanti a rilento". Dal canto suo la Provincia di Prato conferma le tempistiche del cantiere. "Sono dinamiche da cantiere ed i lavori stanno procedendo regolarmente come da cronoprogramma. Inoltre, il ponte è già pronto nell’officina di Cuneo, in quanto la parte è stata realizzata in acciaio. Per la chiusura del cantiere restano confermati i tempi indicati, quindi dicembre".