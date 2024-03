"L’acqua è bene comune da tutelare"

In occasione della giornata mondiale dell’acqua come diritto essenziale, a tutela del servizio idrico pubblico e di qualità la lista Alternativa per i Beni Comuni ha simbolicamente abbracciato la fontana del Bacchino per ribadire lo stop alla Multiutility, denunciando così ulteriori profitti privati su servizi pubblici e diritti.

"Con la mobilitazione si intende contrastare la speculazione finanziaria su un servizio vitale e costruire insieme l’Alternativa per i Beni Comuni – dicono dal comitato – Vogliamo ribadire la necessità di rispettare la volontà popolare espressa con il referendum del 2011 sulla ripubblicazione del servizio idrico e quindi la ferma opposizione all’operazione Multiutility".

Secondo il comitato "si sta parlando di vera speculazione finanziaria su servizi pubblici essenziali e monopoli naturali, che la giunta Biffoni ed il partito trasversale degli affari, formato da PD-Lega-FdI, in diversi comuni toscani vogliono quotare in Borsa – aggiungono –. Siamo di fronte a un vero esproprio di servizi essenziali dal controllo delle comunità, per permettere profitti di azionisti privati. Negli anni questa deriva ha già portato a tariffe sempre più alte - es. di Tari e PubliAcqua - a fronte di utili maggiori per i soci, non corrisposti invece in termini di investimenti per migliorare il servizio. Tanto più nel contesto attuale di carovita ed aumenti del conto energetico dovuti proprio a speculazioni in borsa, con extra-profitti a spese di famiglie ed imprese, questa decisione è davvero antidemocratica e ci impegniamo per la ripubblicizzazione del servizio idrico con il recesso dell’accordo Multiutility e la costituzione di un’azienda speciale di diritto pubblico".